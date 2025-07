Fühlen Sie die Natur, während Sie in der Stadt sind, neben Büyükçekmece See, mit Blick auf das Marmara Meer, faszinierende Landschaftsgestaltung und breite Balkone. Sie können Ihre geräumigen und komfortablen Residenzen in einem üppigen Wohnbereich und Ruhe finden.

Eigenschaften:

Hallen- und Außenpools

Kinderspielplatz

Basketballplatz

Tennisplatz

Türkisches Bad, Fitness und Sauna

Sozialraum und Erholungsgebiete

7/24 Kamera-Sicherheitssystem

2.5 km - Tüyap Istanbul Messezentrum

3 km - Einkaufszentrum First Avenue

4 km - Perla Vista Shopping Center

4 km - Beykent University

3 km - U-Bahn

4 km - Beykent University Hospital

2 km - Supermärkte

5 km - größter Park in Istanbul

5 km - Krankenhaus Beylikdüzü

25 km - Flughafen Istanbul

Lage und Infrastruktur in der Nähe