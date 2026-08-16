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Villen am Meer in Schwarzmeerregion, Türkei

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Corum
4
Trabzon
5
İyidere
8
Rize
8
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5 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Speziell entworfene Häuser mit Erdgassystem in Yalıncak Trabzon Die Doppelhaushälften befind…
$733,372
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in Trabzon Ortahisar, umgeben von Natur und in Gehweite der Hauptstraße …
$950,839
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Villa 6 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 6 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Schicke und geräumige Villen in einer Anlage in Ortahisar Trabzon Die Villen liegen im Viert…
$345,865
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Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$756,395
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 343 m²
Etagenzahl 3
Elegante Häuser in einer umfangreichen Anlage in Trabzon Ortahisar Die eleganten Häuser befi…
$705,610
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Immobilienangaben in Schwarzmeerregion, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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