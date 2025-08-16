Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Artvin
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Artvin, Türkei

Arhavi
3
4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Villen im Payallar-Be…
$777,820
Villa 3 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 3 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 1/9
Was Sie bekommen: Luxusvilla in der Gegend von Konakla. Auf dem Bau: Der Bau der Wohnanlage…
$322,701
Villa 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 384 m²
Stockwerk 1
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Sie werden Eigentümer einer exklusiven Premium-Klass…
$971,915
Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$634,273
