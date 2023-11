Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey

Mersin, Türkei

von €68,000

65–73 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Die Oniks Residence ist ein neuer Luxuswohnkomplex mit eigener Infrastruktur im beliebten Ferienort Mersin, 1 km vom Meer entfernt. In der Nähe gibt es die notwendige städtische Infrastruktur: Cafés, Restaurants, Bars, Geschäfte, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Apotheken, Parks, Banken und Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel. Der Komplex wird auf einer Fläche von 4138 m ² gebaut und besteht aus 2 Blöcken. Jeder Block verfügt über 14 Etagen, auf jeder Etage in Block A befinden sich 6 Apartments, und in Block B befinden sich 7 Apartments. Komplexe Infrastruktur: - Außenpool; - Offener Parkplatz; - Ein offener Spielplatz; - Ein Gespräch; - Landschaftsbau Garten. Entfernungen: - Meer und Strand: 1 km. - Flughafen: 40 km. - Entfernung zum Zentrum von Mersin: 15 km. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in der Türkei an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!