  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Başiskele
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Başiskele, Türkei

wohnungen
4
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Alle anzeigen Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Başiskele, Türkei
von
$1,88M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Das Projekt Country Bahçecik befindet sich auf einer Fläche von 15.300 m2 als 12 Villen, die jeweils exklusiver sind als die anderen. Jede unserer Villen hat eine Fläche von 964 m2 und besteht aus 8 Zimmern und einem Wohnzimmer. Genießen Sie es, in vier Spielzeiten im Projekt zu leben, das d…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen