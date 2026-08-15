Wohnungen mit Bergblick kaufen in Alanya, Türkei

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214 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/5
Direkt am Strand in Mahmutlar, einer der begehrtesten Gegenden von Alanya, bietet dieses ein…
$230,133
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/11
Was Sie bekommen: Ein gemütlicher Strandkomplex zwischen Kiefernwäldern in Avsallar. Auf de…
$126,402
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 7
Wohnung mit Berg- und Meerblick in einer aus drei Blöcken bestehenden Wohnanlage in Alanya A…
$147,601
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$303,151
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 5/6
🏡 Luxuriöses Wohnen auf zwei Ebenen – Maisonette-Wohnung mit 3 Zimmern Marken-Keramikf…
$285,661
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Wohnung 3 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Wohnung mit Meerblick in einem reichhaltig ausgestatteten Komplex in Alanya Kargıcak Die vol…
$221,531
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 zimmer in İspatlı, Türkei
Penthouse 5 zimmer
İspatlı, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Möblierte Wohnung zum Verkauf in Alanya Demirtaş mit Meer- und Panoramablick auf die Stadt D…
$171,582
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Wohnung 1 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/4
Gloria Twin Residence?❗️ОТ СОБСТВЕНИКА❗️?1+1 - 54m2? ТАГ¶ 3 из 4⚠️САЧА 2023 Г⚠️ДО 500 МЕТРОВ…
$153,813
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 11/13
*🔥Preis 92.000 € **📍DOLCE VITA RESIDENCE**1+1 70m2 11. Etage* Voll ausgestattetnach Westen g…
$102,466
MwSt.
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Wohnung 3 zimmer in Oba, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
•Es befindet sich im Bezirk TOSMUR, einem der zentralen Bezirke von ALANYA. •Tosmur Distr…
$290,666
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/5
Der Komplex verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten, einschließlich offener und überdachter…
$217,220
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/6
🏡 Innenausstattung – 1+1 Wohnungen Marken-Keramikfliesen in allen Wohnbereichen …
$139,916
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Wohnung 1 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 4/5
Türkei, Alanya, KARGICAK BezirkWohnkomplex VIA MAR RESIDENCE? Ferienwohnungen: 1+1 - 45 M2 -…
$254,195
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/8
Komplexe Annehmlichkeiten:Freibad, FreibadInnenpoolSauna, HamamFitnessraumRestaurantBBQ Bere…
$97,471
MwSt.
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Wohnung 1 000 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 1 000 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1000
Schlafräume 1000
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem neuen Komplex in einem ruhigen Teil…
$156,700
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Wohnung 2 zimmer in Kestel, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/4
1+1 Neue Wohnung, Neu Möbliert(Gross) 56m2(Net) 45m2Gebäude Alter 5Boden 1Anzahl der Böden 5…
$80,991
MwSt.
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Penthouse 5 zimmer in Oba, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/4
Das Penthouse wurde 2021 von seinem jetzigen Eigentümer für 210.000 € gekauft. Der Preis ist…
$181,766
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/6
Der Komplex zählt 2024 zu den bekanntesten und konzeptionellsten Projekten in der Region Ala…
$145,622
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Wohnung 2 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Ein Komplex umgeben von erstaunlicher Natur…
$145,494
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Wohnung 2 zimmer in Oba, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Alanya wächst zusammen mit der Oba-Region weiter und strebt danach, sich schnell zu einer Me…
$275,070
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Penthouse 3 zimmer in Kestel, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/6
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Ein neues Premium-Projekt an den Ufern des Kestel Be…
$498,796
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCE**1+1 75m2 11. Stock* Voll ausgestattetVoller Meerblicknach Süden ausg…
$108,159
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Tosmur, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tosmur, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
Diese stilvolle Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer erstklassigen Gegend nahe dem Stad…
$113,191
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 7/12
Eine schöne Wohnung in einem neuen Wohnkomplex im Bau in Mahmutlar ist ein idealer Ort für d…
$151,226
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/6
🏡 Innenausstattung – 1+1 Wohnungen Marken-Keramikfliesen in allen Wohnbereichen Wärmeiso…
$169,065
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Wohnung 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
🏡 Exklusive Premium-Villen mit privaten Pools – nur 600 Meter vom Meer entfernt ✨ Wir prä…
$1,03M
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/9
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Neues Investitionsprojekt mit verschiedenen…
$124,411
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
Avsallar, an der atemberaubenden Mittelmeerküste gelegen, ist ein lebendiges Viertel von Ala…
$72,031
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
Avsallar gehört zu den beliebtesten Regionen Alanyas und bietet ideale Bedingungen sowohl zu…
$61,741
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Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/4
Kleopatra 1 Wohnanlage — Alanya, StadtzentrumKomplex Typ: 1 BlockBoden: 4Anzahl der Wohnunge…
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