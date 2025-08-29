Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Türkei
  3. Adana
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Adana, Türkei

Ceyhan
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ceyhan, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ceyhan, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Im Herzen von Istanbul verwandeln Sie Ihre Träume mit diesem außergewöhnlichen Projekt in di…
$1,15M
