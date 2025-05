Wohnkomplex High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand

Erleben Sie die Ästhetik des harmonischen Wohnens im modernen luxuriösen Kondominium im Herzen des Sukhumvit-Bereichs mit Blick auf den spektakulärsten Blick auf den Fluss Chao Phraya. Dieses Projekt umfasst 4 Gebäude, 33 Stockwerke und 582 Einheiten. Ausstattung:

Empfangs- und Empfangsbereich

Fitnessstudio und Pool

Sauna

Gemeinschaftsgarten

Coworking Space

Rooftop Lounge

Parkplatz

24h Sicherheit

Videoüberwachung

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Dieses Projekt befindet sich in einer überlegenen Lage und bietet eine schnelle Verbindung zum urbanen Lebensstil innerhalb weniger Minuten von Khlong Toei Expressway, Ramintra Expressway und nur 1,3 Kilometer von On Nut BTS Station entfernt. Es ist auch umgeben von führenden Einkaufszentren wie Century The Movie Plaza Sukhumvit, The Mall Ramkhamhaeng 3, und CentralPlaza Rama3.