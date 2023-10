Na Chom Thian, Thailand

von €59,729

Seven Seas Cote d Azur ist ein Großprojekt im Stil der weltberühmten französischen Riviera. Die 180 m vom Strand entfernte Seven Seas Cote d Azur erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt 24,8 Hektar. Ausrüstung für die Wohnung: - Saubere Innenausstattung, - Deckenbeleuchtung, - Kombinierter Boden - Enthält Fliesen und Laminat, Fliesen, - Sanitär, - Küchenheadset, - Eingebaute und gepolsterte Möbel, - Klimaanlage, TV, Zweikammerkühlschrank, - Mikrowelle, Haube, Kochfeld Die Gesamtfläche der Pools im Innenbereich und um den Umfang des Resorts beträgt mehr als 6000 m². Das innere Gebiet des Komplexes ist nach Thema und Interessen in drei verschiedene Teile unterteilt. Das dreistöckige Clubhaus, das sich im Zentrum des Projekts befindet und mit einem Pier mit Booten ausgestattet ist, ahmt die Originalität seiner Architektur nach und bringt Sie auf magische Weise zur Promenade des glamourösen Saint-Tropez. Der Komplex verfügt über ein Restaurant, einen Speisesaal und einen Loungebereich, einen Fitnessraum, eine Sauna, ein Spielzimmer, eine Bibliothek / ein Internetzentrum und einen Bankettsaal.