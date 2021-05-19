Wohnkomplex Nue Epic Asok Rama9

Nue Epic Asok-Rama9 ist die perfekte Investition im Herzen von Bangkok.

Modernes Eigentum mit hohem Mieteinkommen und einem Schnäppchenpreis!

Es ist ein hochwertiger Wohnkomplex von vier Türmen mit mehr als 3,107 Wohnungen, kombiniert Komfort, Stil und erstklassige Lage. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die Bequemlichkeit, entwickelte Infrastruktur und hohes Potenzial für Immobilienwertwachstum schätzen.

Luxusausstattung: Dachgarten, 3 Swimmingpools, Laufband, moderner Fitnessraum, Yogastudio, Golfplatz, Haustiere: Pool, Park, Salon, Coworking, Wäscherei, Grab & Go, Sky Lounge mit Panoramablick.

Favorable Lage:

550 m zur U-Bahn-Station Rama 9;

5 Minuten nach Central Rama 9, Fortune Town

Einkaufszentren in der Nähe: Esplanade Ratchada, Jodd Fairs, Lotus’s;

- in der Nähe der führenden Krankenhäuser: Rama 9 Hospital, Bumrungrad, Bangkok Hospital;

- bequemer Zugang zur Si Rat Autobahn (zum Flughafen Suvarnabhumi).

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.