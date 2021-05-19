  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Bangkok
  4. Wohnkomplex Nue Epic Asok Rama9

Wohnkomplex Nue Epic Asok Rama9

Bangkok, Thailand
von
$118,620
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27445
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Stadt
    Bangkok
  • Metro
    Phetchaburi (~ 1000 m)
  • Metro
    Phra Ram 9 (~ 500 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    47

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Nue Epic Asok-Rama9 ist die perfekte Investition im Herzen von Bangkok.
Modernes Eigentum mit hohem Mieteinkommen und einem Schnäppchenpreis!

Es ist ein hochwertiger Wohnkomplex von vier Türmen mit mehr als 3,107 Wohnungen, kombiniert Komfort, Stil und erstklassige Lage. Das Projekt ist ideal für diejenigen, die Bequemlichkeit, entwickelte Infrastruktur und hohes Potenzial für Immobilienwertwachstum schätzen.

Luxusausstattung: Dachgarten, 3 Swimmingpools, Laufband, moderner Fitnessraum, Yogastudio, Golfplatz, Haustiere: Pool, Park, Salon, Coworking, Wäscherei, Grab & Go, Sky Lounge mit Panoramablick.

Favorable Lage:
550 m zur U-Bahn-Station Rama 9;
5 Minuten nach Central Rama 9, Fortune Town
Einkaufszentren in der Nähe: Esplanade Ratchada, Jodd Fairs, Lotus’s;
- in der Nähe der führenden Krankenhäuser: Rama 9 Hospital, Bumrungrad, Bangkok Hospital;
- bequemer Zugang zur Si Rat Autobahn (zum Flughafen Suvarnabhumi).

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Bangkok, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$46,017
Wohnanlage So Origin Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Thailand
von
$127,031
Wohnanlage Lotus Gardens
Choeng Thale, Thailand
von
$435,436
Wohnanlage ENIGMA
Rawai, Thailand
von
$117,211
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$463,568
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Thailand
von
$118,620
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$582,820
Ein Haus, das Modernität und Luxus, einzigartig und natürlich kombiniert, bietet eine neue Lebensweise, die Umweltverantwortung und Lebensqualität priorisiert. Das Projekt ist inspiriert von dem Charme der Natur auf Koh Samui, die friedliche und reine natürliche Atmosphäre. Der Komplex beste…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$280,617
Erleben Sie das Wunder des Luxuslebens in einer exklusiven Sammlung von Premium-Villen im Herzen von BoPhut, Koh Samui. Entwickelt für modernen Komfort und Eleganz, jede Villa nahtlos verbindet zeitgenössische Architektur mit tropischer Ruhe und schafft das perfekte Heiligtum für Entspannung…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Bo Phut, Thailand
von
$798,856
Wir bieten Villen mit Panoramablick auf das Meer, Swimmingpools und Parkplätze.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus Automatisches TorEuropäische KücheWarmwasserbereiterKlimaanlage und VentilatorenVideoüberwachungLage und Infrastruktur…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen