Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand

Pattaya, Thailand

von €95,646

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! City Garden Pattaya ist eine exquisite Luxus-Eigentumswohnung im Herzen von Pattaya. Die einzigartige Lage im Stadtzentrum schafft maximalen Komfort und Komfort für das Leben. Die Eigentumswohnung besteht aus fünf acht Stockwerken hohen Gebäuden. Die Gesamtzahl der Wohnungen in der Wohnanlage beträgt 366 Einheiten mit verschiedenen Füllungen und Flächen. Ein Gebäude, das in seinem modernen Stil einzigartig ist, bleibt einfach und bis ins kleinste Detail durchdacht. Ausgestattet mit ausgewählten Möbeln führender Marken mit europäischer Küche, die alle Bedürfnisse erfüllen können. Eine ausgezeichnete Lage des Komplexes ist förderlich, da das Projekt von Einkaufszentren, Geschäften, Restaurants, führenden Kaufhäusern und nur wenige Schritte von Nachtclubs entfernt ist. Das Projekt ist mit einer ganzen Reihe von Annehmlichkeiten wie einem Pool auf dem Dach, einem Fitnesscenter, einer Sauna und vielem mehr ausgestattet. Die Entfernung zum Strand beträgt nur 700 Meter! Rund um den Komplex findet jeder für sich alles Notwendige für einen komfortablen Aufenthalt und Entspannung. Der Apartmentkomplex umfasst eine entwickelte interne Infrastruktur. Die folgenden Privilegien stehen den Bewohnern zur Verfügung: - Pool - Terrasse zum Bräunen - Tropische Gärten - Fitnessstudio - Sauna - Grillplatz - Geschäft - Restaurant - Reinigungsservice für Wohnungen - Wäsche - Elektronisches Zugangssystem zum Gebäude - 24-Stunden-Videoüberwachung - Sicherheit rund um die Uhr - Parken - Hochgeschwindigkeitsaufzug - Internet, WI-FI Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in Thailand an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!