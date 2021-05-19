Wohnkomplex Nue Z Square

Modernes Kondominium mit perfekter Lage!

Tolle Investition in das Entwicklungsgebiet von Bangkok!

Nue Z-Square Suan Luang ist ein stilvolles, risikoarmes Kondominium von Entwickler Noble Development, das Funktionalität, modernes Design und einen erschwinglichen Preis kombiniert. Das Projekt ist ideal für junge Profis, digitale Nomaden und Investoren, die ein komfortables Wohnen in einem vielversprechenden Bereich suchen.

Luxus-Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben: Lobby im Stil von "Rhythmischer Raum" - elegantes und technologisches Design, Coworking-Bereich, Fitnessraum X-Cite, Pool Z-Cret Pool & Play, Garten-und Grill-Bereich, Dachterrasse.

Ideale Lage:

600 m nach Suan Luang Rama 9 (gelbe Linie BTS)

- in der Nähe von Einkaufszentren, Cafés, Märkten;

10 internationale Schulen innerhalb von 15 Minuten (Berkeley, Raffles American School)

- in der Nähe von Krankenhäusern (Thainakarin Hospital, Synphaet Hospital);

- Suan Luang Rama IX Park - ein Ort zum Joggen und Ausruhen;

- 20 Minuten zum Flughafen Suvarnabhumi.

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.