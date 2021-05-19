Wohnkomplex Nue Z Square

  1. Realting.com
von
$58,490
;
13
ID: 27443
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Stadt
    Bangkok

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Русский Русский

Modernes Kondominium mit perfekter Lage!
Tolle Investition in das Entwicklungsgebiet von Bangkok!

Nue Z-Square Suan Luang ist ein stilvolles, risikoarmes Kondominium von Entwickler Noble Development, das Funktionalität, modernes Design und einen erschwinglichen Preis kombiniert. Das Projekt ist ideal für junge Profis, digitale Nomaden und Investoren, die ein komfortables Wohnen in einem vielversprechenden Bereich suchen.

Luxus-Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben: Lobby im Stil von "Rhythmischer Raum" - elegantes und technologisches Design, Coworking-Bereich, Fitnessraum X-Cite, Pool Z-Cret Pool & Play, Garten-und Grill-Bereich, Dachterrasse.

Ideale Lage:
600 m nach Suan Luang Rama 9 (gelbe Linie BTS)
- in der Nähe von Einkaufszentren, Cafés, Märkten;
10 internationale Schulen innerhalb von 15 Minuten (Berkeley, Raffles American School)
- in der Nähe von Krankenhäusern (Thainakarin Hospital, Synphaet Hospital);
- Suan Luang Rama IX Park - ein Ort zum Joggen und Ausruhen;
- 20 Minuten zum Flughafen Suvarnabhumi.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Bangkok, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$354,317
Der Komplex besteht aus 2 freistehenden Villen, die nach höchsten Standards mit nur hochwertigen Materialien ausgerüstet sind.Eigenschaften:3 Schlafzimmer mit eigenem Bad und Zugang zum PoolParkplatzSalaSchwimmbadAbschluss - 2. Quartal 2026.Eigenschaften der Wohnungen Jede Villa besteht aus …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Bo Phut, Thailand
von
$798,856
Wir bieten Villen mit Panoramablick auf das Meer, Swimmingpools und Parkplätze.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus Automatisches TorEuropäische KücheWarmwasserbereiterKlimaanlage und VentilatorenVideoüberwachungLage und Infrastruktur…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Rawai, Thailand
von
$126,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Ein Premium-Kondominium im Herzen von Rawai: 5-Sterne-Service, atemberaubende Aussicht und die perfekte Kombination aus dem Komfort Ihres eigenen Hauses im Ausland mit dem Luxus eines Hotels.196 einzigartige Apartments und 15 Arten von Layouts von 27 bis 70 m2.Auf 900 Metern, Nai Harn Strand…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
