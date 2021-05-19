  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Bangkok
  4. Wohnkomplex Noble Form Thonglor

ID: 27444
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Stadt
    Bangkok

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    46

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

Русский Русский

Luxus-Wohnungen in Noble Form Thonglor sind der Maßstab des Prestiges im Herzen von Bangkok!
Investieren Sie in Elite-Immobilien in der modischen Gegend der Stadt – Thonglor!

Dies ist ein neues Luxus-Kondominium, das den exquisiten Art Deco-Stil, tadellosen Service und Status-Standort verkörpert. Das Projekt ist für diejenigen konzipiert, die eine außergewöhnliche Lebensqualität, Privatsphäre und einen erstklassigen Lebensstil im dynamischen Zentrum von Bangkok schätzen.

Ausstattung: Stadtgarten-Oase, Kunstdeco-Lobby, elektronische Abstellkammern, Salon, Bibliothek, Multifunktionsraum, Lounge, Panorama-Konferenzraum, Moon Bar Panoramabar, Sky Lagoon Pool, Jacuzzi auf der Außenterrasse mit Baldachin, Schwimmbad, dekorative Wasserfall, Poolbar, Hamam, Fitnessraum mit Panoramablick, Yogaterrasse, Grillplätze, Aussichtsplattform.

Ideale Lage im Epizentrum des Thonglor-Lebens:
Zu Fuß zu den besten Restaurants, Bars und Clubs in Bangkok;
- in der Nähe von The Commons, 72 Courtyard, J Avenue - Mode gastronomische und Lifestyle-Räume;
- die Nähe zu Sukhumvit - die Hauptgeschäfts- und Unterhaltungskunst der Stadt;
Thonglor Soi 18 ist einer der renommiertesten Standorte der Hauptstadt.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Bangkok, Thailand

Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
