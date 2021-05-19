Wohnkomplex Noble Form Thonglor

Luxus-Wohnungen in Noble Form Thonglor sind der Maßstab des Prestiges im Herzen von Bangkok!

Investieren Sie in Elite-Immobilien in der modischen Gegend der Stadt – Thonglor!

Dies ist ein neues Luxus-Kondominium, das den exquisiten Art Deco-Stil, tadellosen Service und Status-Standort verkörpert. Das Projekt ist für diejenigen konzipiert, die eine außergewöhnliche Lebensqualität, Privatsphäre und einen erstklassigen Lebensstil im dynamischen Zentrum von Bangkok schätzen.

Ausstattung: Stadtgarten-Oase, Kunstdeco-Lobby, elektronische Abstellkammern, Salon, Bibliothek, Multifunktionsraum, Lounge, Panorama-Konferenzraum, Moon Bar Panoramabar, Sky Lagoon Pool, Jacuzzi auf der Außenterrasse mit Baldachin, Schwimmbad, dekorative Wasserfall, Poolbar, Hamam, Fitnessraum mit Panoramablick, Yogaterrasse, Grillplätze, Aussichtsplattform.

Ideale Lage im Epizentrum des Thonglor-Lebens:

Zu Fuß zu den besten Restaurants, Bars und Clubs in Bangkok;

- in der Nähe von The Commons, 72 Courtyard, J Avenue - Mode gastronomische und Lifestyle-Räume;

- die Nähe zu Sukhumvit - die Hauptgeschäfts- und Unterhaltungskunst der Stadt;

Thonglor Soi 18 ist einer der renommiertesten Standorte der Hauptstadt.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.