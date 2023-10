High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand

Phuket, Thailand

von €156,012

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Der Layan Green Park ist ein einzigartiges Projekt auf Phuket Island, der ersten Öko-Eigentumswohnung auf einer Insel mit Familienkonzept. Infrastruktur: Die Nähe der Lagune bietet dem Komplex die notwendige Infrastruktur. In der Nähe befinden sich Luxushotels - Anantara, Banyan Tree, Trisara und Aman Resorts, Golfplätze, Tennisplätze, Nachtclubs Dream Beach, Xana, Catch, Bars und Restaurants europäischer Küche. Das Vorhandensein von Parks und Fußgängerzonen macht das Gebiet das ganze Jahr über für das Leben attraktiv. Die Strände von Layan und Bangtao sind zu Fuß erreichbar. Mit dem Auto erreichen Sie den Einkaufs- und Unterhaltungsort Boat Avenue und das neue Einkaufszentrum der “ Central Group ” zu Fuß. Der Komplex verfügt über eine Infrastruktur von mehr als 11.000 m2, die alles für Familienfreizeit, Sport und Outdoor-Aktivitäten umfasst: einen Kinderclub, Spielplätze, Wander- und Joggingwege, ein Fitnessstudio, Terrassen für Yoga, ein 45 m2 großes Schwimmbad, Shuttlebass, Strand und Einkaufszentren. Auf dem Gebiet des Komplexes werden Sie sich immer sicher fühlen, rund um die Uhr werden Sicherheit und Videoüberwachung für Sie bereitgestellt. Die Einzigartigkeit des Projekts liegt in der Nutzung natürlicher Energie: Sonnenkollektoren, umweltfreundliche Materialien, Landschaftsgestaltung und Fassaden, natürliche Belüftung. Komfortable Bedingungen entstehen durch Maximierung der Nutzung natürlicher Wärme-, Kühl- und Lüftungsquellen. Dies alles spart bis zu 40% beim Energieverbrauch. Wir sorgen für einen sicheren Deal mit dem Entwickler. Wir bieten rechtliche Unterstützung! Rufen Sie an oder schreiben Sie!