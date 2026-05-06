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Penthäuser mit Swimmingpool in Javea, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
Stockwerk 3/3
Modernes, geräumiges Penthouse mit Gemeinschaftspool und Gartenanlage in privilegierter Lage…
$889,407
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wunderschönes Luxus-Penthouse mit Garten und Gemeinschaftspool in Küstennähe. Bezugsferti…
$451,098
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