  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Torrox

Neue Immobilien in Torrox, Spanien

;
wohnungen
4
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
Torrox Park, Spanien
von
$387,939
The development consists of 21 semi-detached houses. They are distributed in 2 bedrooms, 3 bathrooms and living-dining room-kitchen with direct access to a large terrace with sea views. It has a communal area with swimming pool. Each property has a basement with individual garage and a large…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Alle anzeigen Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Wohnviertel Residencial Peñoncillo IV
Torrox Park, Spanien
von
$364,048
Modern and elegant flats in Malaga that combine contemporary design, functionality and energy efficiency. Each home is built with a reinforced concrete structure and advanced thermal and acoustic insulation to ensure maximum comfort throughout the year. The interiors feature large-format p…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Proa
Wohnviertel Proa
Wohnviertel Proa
Wohnviertel Proa
Wohnviertel Proa
Alle anzeigen Wohnviertel Proa
Wohnviertel Proa
El Morche, Spanien
von
$494,878
A development located on a natural balcony with spectacular sea views. This project, adapted to the topography, features a sustainable design and comprises semi-detached single-family homes with 3 bedrooms, southeast, south, and southwest orientations, and incredible sea views. All homes i…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Marinsa Altair
Wohnviertel Marinsa Altair
Wohnviertel Marinsa Altair
Wohnviertel Marinsa Altair
Wohnviertel Marinsa Altair
Alle anzeigen Wohnviertel Marinsa Altair
Wohnviertel Marinsa Altair
Los Llanos, Spanien
von
$341,295
Discover our exclusive selection of 112 modern 1, 2, and 3 bedroom homes, designed to offer you a unique and comfortable lifestyle. Ground-floor apartments with spacious terraces, first and second floors with glass balconies, and penthouses with solariums. Homes with exceptional views. Find…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen