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Wohnimmobilien in Tarragones, Spanien

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Salou
7
10 immobilienobjekte total found
Villa in Tarragona, Spanien
Villa
Tarragona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Exklusive Villa zum Verkauf in Els Boscos, TarragonaWunderschöne dreistöckige Villa zum Verk…
$876,869
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Salou, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Salou, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Im Herzen der Costa Dorada, inmitten von Pinienhainen und mediterranen Olivenbäumen, liegt I…
$552,962
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Salou, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Salou, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Im Herzen der Costa Dorada, inmitten von Pinienhainen und mediterranen Olivenbäumen, liegt I…
$557,509
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 Schlafzimmer in Salou, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Salou, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Im Herzen der Costa Dorada, inmitten von Pinienhainen und mediterranen Olivenbäumen, liegt I…
$685,997
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Salou, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Salou, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Im Herzen der Costa Dorada, inmitten von Pinienhainen und mediterranen Olivenbäumen, liegt I…
$691,637
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Far, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Far, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnung in der Stadt Salou an der Costa Dorada. Die Gesamtfläche beträgt 90 Quadratmeter. Da…
$366,002
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Far, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Far, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Wohnung-duplex in der Stadt Salou an der Costa Dorada. Die Gesamtfläche beträgt 170 Quadratm…
$482,193
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Reihenhaus in Salou, Spanien
Reihenhaus
Salou, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Wohnanlage von Stadthäusern im Bau in der Stadt Salou. Die Entfernung zum Zentrum von Barcel…
$575,146
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Wohnung 1 zimmer in Roda de Bera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Roda de Bera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Herrliche Loft-Maisonette zum Verkauf in Roda de Barà (Costa Dorada, Tarragona). Es ist möbl…
$134,338
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Creixell, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Creixell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnung im ersten Stock in der Urbanisation von La Barça in der Stadt Roda de Bara. Die Gesa…
$239,354
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Eigenschaftstypen in Tarragones

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