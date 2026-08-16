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Penthäuser mit Swimmingpool in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Zum Verkauf steht ein Penthouse in der Residenz von Sonia, Callao Salvaje. Fläche: 120 m2. D…
$367,380
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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