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Duplexes mit Swimmingpool in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
10
Arona
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Los Cristianos
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9 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf im El Cortijo-Komplex im Herzen von Playa de Las Americas.   …
$256,583
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Colina Blanca in San Eugenio Alto. 1 Schlaf…
$160,948
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Maisonette-Wohnung im Pueblo Primavera-Komplex in Golf del Sur. In der unteren Etage befinde…
$290,405
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Bungalow im Komplex Tegueste, San Eugenio Bajo. Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, se…
$513,166
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Eine prächtige Maisonette in der Wohnanlage "Adeje Paradise" am Playa Paraiso - einem Gebiet…
$303,235
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette in der malerischen Gegend von Chayofita in La Finca.Duplex…
$305,567
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TekceTekce
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette-Wohnung im Komplex Parque Tropical in Los Cristianos. Der …
$367,380
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Maisonette im Golf Resort-Komplex in der Zone Los Cristianos. …
$425,695
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Duplex zum Verkauf in Villas Fañabe an der Costa Adeje. Komplett renoviert, besteht aus eine…
$513,166
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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