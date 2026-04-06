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Villen in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien

52 immobilienobjekte total found
Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 125 m²
Objektbeschreibung: In der bezaubernden Umgebung von La Nucia befindet sich eine exklusive K…
$670,157
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 293 m²
Objektbeschreibung:
$988,625
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 143 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des attraktiven Viertels Orihuela Costa vereint dieses freiste…
$870,631
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 308 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eines der letzten verfügbaren Häuser dieses prest…
$781,277
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 93 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Städtchen Orihuela bietet sich Ihnen die einmalige Gelegen…
$320,759
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: In San Fulgencio bieten wir Ihnen eine Wohnanlage mit zwölf Bungalows in…
$363,030
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Nils OttNils Ott
Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: In der bezaubernden Umgebung von Orihua vereint eine Wohnanlage mit 39 f…
$532,689
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Villa
Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 220 m²
Objektbeschreibung: In der attraktiven Lage von Los Alcázares in der Region Murcia entsteht …
$643,121
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein freistehendes Chalet im malerischen Pinoso, d…
$400,949
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Fläche 118 m²
Objektbeschreibung: In der malerischen Stadt Benijófar vereint dieses exklusive, freistehend…
$492,021
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Im sonnigen Orihuela bieten wir Ihnen eine Wohnanlage mit 39 freistehend…
$502,904
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 235 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive Auswahl von 32 freistehenden Häusern, di…
$538,302
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 214 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive Kollektion von drei freistehenden Chalet…
$686,195
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 178 m²
Objektbeschreibung: In dem malerischen Dorf El Pinós bietet dieses freistehende Haus eine ru…
$515,505
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 360 m²
Objektbeschreibung: Dieses außergewöhnliche Haus mit einer Gesamtfläche von 360 m² (255 m² W…
$848,865
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Fläche 319 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren exklusive Villen im malerischen Orihuela an der Costa B…
$1,37M
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 122 m²
Objektbeschreibung: An der Costa Cálida, im ruhigen und begehrten Viertel Los Alcázares, ent…
$687,913
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Fläche 87 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Dorf San Fulgencio bieten wir eine Wohnanlage mit zwölf Bu…
$353,866
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Fläche 198 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen der begehrten Region Vega Baja, im Dorf Bigastro bei Orihuela,…
$287,996
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Fläche 102 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen der Costa Cálida, im ruhigen und exklusiven Viertel Los Alcáza…
$561,901
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Fläche 474 m²
Objektbeschreibung: In dem charmanten Küstenort Águilas bieten wir Ihnen eine freistehende V…
$1,01M
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Fläche 186 m²
Objektbeschreibung: Ich biete Ihnen eine einzigartige Wohnmöglichkeit in Form von zwei separ…
$916,454
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Objektbeschreibung: Im charmanten San Javier bieten wir Ihnen eine exklusive Auswahl von 16 …
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Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: An der Südostküste Spaniens, im beliebten Ferienort Los Alcázares, entst…
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Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Kollektion von drei freistehenden …
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Fläche 210 m²
Objektbeschreibung: An der Südostküste Spaniens, in der Region Murcia, entsteht eine exklusi…
$748,514
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Fläche 234 m²
Objektbeschreibung: Im exklusiven Viertel El Chaparral wird ein freistehendes Chalet angebot…
$1,03M
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Bungalow mit vier Zimmern und ei…
$408,395
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 116 m²
Objektbeschreibung: Im malerischen Los Montesinos bieten wir Ihnen ein exklusives Privatproj…
$555,600
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 227 m²
Objektbeschreibung: In einer exklusiven Lage direkt am Meer bieten wir Ihnen eine Villa, die…
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