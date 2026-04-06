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Wohnimmobilien in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien

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104 immobilienobjekte total found
Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 125 m²
Objektbeschreibung: In der bezaubernden Umgebung von La Nucia befindet sich eine exklusive K…
$670,157
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Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 60 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Eden Beach, ein neues Wohnprojekt in Torrevieja, Alican…
$329,351
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Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: Suchen Sie einen Ort, der mediterranes Sonnenlicht, moderne Architektur …
$193,028
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 293 m²
Objektbeschreibung:
$988,625
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Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 86 m²
Objektbeschreibung: Im Süden der spanischen Costa Blanca, wo Tradition und moderner Lebensst…
$461,549
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Wohnung in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 82 m²
Objektbeschreibung: Im malerischen Städtchen Águilas bieten wir Ihnen eine exklusive Residen…
$340,233
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 143 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des attraktiven Viertels Orihuela Costa vereint dieses freiste…
$870,631
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 308 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eines der letzten verfügbaren Häuser dieses prest…
$781,277
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 93 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Städtchen Orihuela bietet sich Ihnen die einmalige Gelegen…
$320,759
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: In San Fulgencio bieten wir Ihnen eine Wohnanlage mit zwölf Bungalows in…
$363,030
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: In der bezaubernden Umgebung von Orihua vereint eine Wohnanlage mit 39 f…
$532,689
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Villa in Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 220 m²
Objektbeschreibung: In der attraktiven Lage von Los Alcázares in der Region Murcia entsteht …
$643,121
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 115 m²
Objektbeschreibung: In Benijófar entsteht eine exklusive Wohnanlage mit elf sorgfältig gesta…
$400,949
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 61 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen eines angenehmen Wohngebiets in Bigastro bieten wir Ihnen 18 s…
$240,455
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Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine exklusive 3-Zimmer-Erdgeschosswohnung mit 75…
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Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, Ihnen eine exklusive Wohnung präsentieren zu dürfen, von…
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Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein freistehendes Chalet im malerischen Pinoso, d…
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Fläche 122 m²
Objektbeschreibung: Suchen Sie nach einem Ort, der mediterranes Sonnenlicht, moderne Archite…
$239,996
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Fläche 118 m²
Objektbeschreibung: In der malerischen Stadt Benijófar vereint dieses exklusive, freistehend…
$492,021
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Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: In Playa Flamenca, im Herzen von Orihuela Costa, entsteht ein moderner W…
$563,046
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Objektbeschreibung: Im sonnigen Orihuela bieten wir Ihnen eine Wohnanlage mit 39 freistehend…
$502,904
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Fläche 124 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des malerischen Mittelmeerstädtchens Águilas entsteht direkt a…
$740,036
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Fläche 73 m²
Objektbeschreibung: In der beliebten Playa Flamenca, im Herzen von Orihuela Costa, entsteht …
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Fläche 121 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Hafenstadt Guardamar del Segura bieten wir Ihnen ein h…
$515,505
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Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein exklusives 3-Zimmer-Apartment mit einer Wohnf…
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Fläche 235 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive Auswahl von 32 freistehenden Häusern, di…
$538,302
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Fläche 214 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive Kollektion von drei freistehenden Chalet…
$686,195
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Fläche 113 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine Residenz mit 43 sorgfältig gestalteten Wohne…
$372,309
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Sant Llorenc des Cardassar, Spanien
Fläche 77 m²
Objektbeschreibung: In der exklusiven Gegend von Cabo Roig erwartet Sie ein Wohnkomplex mit …
$457,081
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Fläche 178 m²
Objektbeschreibung: In dem malerischen Dorf El Pinós bietet dieses freistehende Haus eine ru…
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