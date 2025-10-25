Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Langfristige Vermietung
  4. Haus
  5. Terrasse

Monatliche Miete für Häuser mit Terrasse in Spanien

Valencianische Gemeinschaft
3
Alicante
3
la Marina Baixa
3
2 immobilienobjekte total found
5-Schlafzimmer-Villa in Finestrat, Spanien
5-Schlafzimmer-Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Parkplatz, Privater Pool, Bergblick, Balkon
$5,247
pro Monat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
5-Schlafzimmer-Villa in Altea, Spanien
5-Schlafzimmer-Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Garage, Parkplatz, Privater Pool, Bergblick, Balkon
$5,852
pro Monat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
