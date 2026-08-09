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Villen am Meer in Orihuela, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern in Cabo Roig.
$1,03M
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 800 m²
Freistehende Villa in Dehesa de Campoamor .
$1,28M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 363 m²
Moderne Villa mit privatem Garten, Pool und Garage in Las Colinas Golf. Moderne Luxusvilla m…
$2,91M
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TekceTekce
Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Meerblick in La Zenia. Herrliche Luxusvilla nur w…
$1,74M
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Villa 6 zimmer in Orihuela, Spanien
Villa 6 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 329 m²
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern am Strand und Pool in La Zenia La Zenia, eine der beg…
$1,49M
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Villa 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Villa 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Fantastische freistehende Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern am Strand von Alicante Entdecken …
$1,38M
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Villa 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Villa 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 490 m²
Etagenzahl 2
Brillante, schlüsselfertige und möblierte Villa mit Swimmingpool, Dachterrasse und herrliche…
$1,71M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 220 m²
Luxe villa met uitzicht op zee in Orihuela Costa. Luxe villa met 6 slaapkamers op een percee…
$1,86M
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Villa 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Villa 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Fantastische freistehende Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern am Strand von Alicante Entdecken …
$1,15M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 600 m²
Luxusvilla am Meer in Cabo Roig.           Diese luxuriöse Strandvi…
$2,33M
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