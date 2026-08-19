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Villen in Noroeste, Spanien

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Calasparra
30
34 immobilienobjekte total found
Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
In der charmanten Gegend von Kalasparra gelegen, bietet diese exklusive Gemeinschaft 15 Unte…
$413,831
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
MODERNE VILLEN IN CALASPARRA MIT PRIVATEM POOL !!! Neue Immobilienentwicklung bestehend au…
$408,335
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
NEUBAU VILLEN IN CALASPARRA, MURCIA Neubauprojekt von schönen Villen in Calasparra, Mur…
$505,249
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Neue Villen in Calasparra, MurciaDas Projekt des Neubaus von schönen Villen in Calasparra, M…
$471,825
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
MODERNE VILLEN IN CALASPARRA MIT PRIVATEM POOL !!! Neue Immobilienentwicklung bestehen…
$408,335
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
In der charmanten Gegend von Calasparra, bietet diese exklusive Gemeinschaft 15 Häuser, die …
$408,977
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Moratalla, Spanien
Villa
Moratalla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
NEUE VILLA IN MORATAL, MURCIADas neue Gebäude befindet sich in Campo de San Juan, Moratalla,…
$339,174
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Moderne Villen in Calasparra mit privatem Pool!!Ein neues Immobilienprojekt bestehend aus 21…
$406,676
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Villa in Moratalla, Spanien
Villa
Moratalla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Das Hotel liegt in der charmanten Gegend von Campo de San Juan, Moratalla. Dieser Luxuskompl…
$336,685
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
In der charmanten Gegend von Kalasparra gelegen, bietet diese exklusive Gemeinschaft 15 Unte…
$359,035
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Villa 5 zimmer in Calasparra, Spanien
Villa 5 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Moderne einstöckige Villa mit großem privatem Garten und Schwimmbad, gelegen auf einem großz…
$468,109
MwSt.
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Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Gelegen in de charmante omgeving van Calasparra, biedt deze exclusieve gemeenschap 15 woning…
$408,977
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Gelegen in de charmante omgeving van Calasparra, biedt dit residentiële complex zes onafhank…
$502,020
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
In der charmanten Umgebung von Calasparra gelegen, bietet dieser Wohnkomplex sechs unabhängi…
$494,880
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
In der charmanten Gegend von Calasparra, bietet diese exklusive Gemeinschaft 15 Häuser, die …
$358,632
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Villa 4 zimmer in Caravaca de la Cruz, Spanien
Villa 4 zimmer
Caravaca de la Cruz, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Eine riesige, atemberaubende Villa mit Terrasse, privatem Pool und Garten, umgeben von Natur…
$507,319
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
NEUBAU VILLEN IN CALASPARRA, MURCIA Neubauprojekt von schönen Villen in Calasparra, Murcia.…
$505,849
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Dies ist ein Immobilienkomplex bestehend aus 215 unabhängigen Villen: 170 sind auf Grundstüc…
$413,831
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Moderne Villen in Calasparra mit privatem Pool!!Ein neues Immobilienprojekt bestehend aus 21…
$354,319
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Villa 4 zimmer in Caravaca de la Cruz, Spanien
Villa 4 zimmer
Caravaca de la Cruz, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Charakteristische Villa mit rustikalem, traditionellem Architekturstil, privatem Pool und gr…
$331,069
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Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 zimmer in Calasparra, Spanien
Villa 4 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Moderne Häuser mit privaten Pools und weitläufigen Gärten in Calasparra, Murcia Diese kürzli…
$410,704
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
MODERNE VILLEN IN CALASPARRA MIT PRIVATEM POOL !!! Neue Immobilienentwicklung bestehen…
$410,635
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
MODERNE VILLEN IN CALASPARRA MIT PRIVATEM POOL !!! Neue Immobilienentwicklung bestehend au…
$410,635
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Moderne Villen in Calasparra mit privatem Pool!!Ein neues Immobilienprojekt bestehend aus 21…
$406,676
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Villa 3 zimmer in Calasparra, Spanien
Villa 3 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Moderne Häuser mit privaten Pools und weitläufigen Gärten in Calasparra, Murcia Diese kürzli…
$360,367
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Villa 4 zimmer in Calasparra, Spanien
Villa 4 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Stockwerk 1
Großzügige Immobilien auf Großen Grundstücken in Calasparra Murcia Entdecken Sie diese Immob…
$452,096
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Dies ist ein Luxuskomplex von 8 unabhängigen Villen mit einem großen privaten Pool für jede …
$471,825
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Ein einzigartiger Ort in einem der begehrtesten Gebiete im Nordwesten von Murcia, in einer p…
$454,776
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 257 m²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$408,920
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$463,443
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Immobilienangaben in Noroeste, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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