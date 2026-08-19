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Wohnimmobilien in Noroeste, Spanien

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Calasparra
57
Moratalla
4
63 immobilienobjekte total found
Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
In der charmanten Gegend von Kalasparra gelegen, bietet diese exklusive Gemeinschaft 15 Unte…
$413,831
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Haus 3 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 3 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Entdecken Sie den Frieden und die Schönheit des Raumes Murcias mit diesen beeindruckenden fr…
$410,324
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
MODERNE VILLEN IN CALASPARRA MIT PRIVATEM POOL !!! Neue Immobilienentwicklung bestehend au…
$408,335
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DD CO DEDD CO DE
Haus 3 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 3 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Entdecken Sie die Ruhe und Schönheit des Interieurs von Murcia mit diesen beeindruckenden ei…
$403,389
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
NEUBAU VILLEN IN CALASPARRA, MURCIA Neubauprojekt von schönen Villen in Calasparra, Mur…
$505,249
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Haus 4 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 4 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Einführung der Villa in der neuen Wohnanlage einzelner Luxusvillen in der Stadt Calasparra. …
$324,251
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 3 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Entdecken Sie die Ruhe und Schönheit der inneren Murcia mit diesen beeindruckenden einstöcki…
$414,947
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Neue Villen in Calasparra, MurciaDas Projekt des Neubaus von schönen Villen in Calasparra, M…
$471,825
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Haus 3 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 3 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
In der charmanten Stadt Calasparra, Murcia, bietet eine exklusive Anlage von 8 unabhängigen …
$502,791
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
MODERNE VILLEN IN CALASPARRA MIT PRIVATEM POOL !!! Neue Immobilienentwicklung bestehen…
$408,335
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Haus 2 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 2 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Entdecken Sie die Ruhe und Schönheit der inneren Murcia in diesen herrlichen unabhängigen Vi…
$334,038
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Haus 3 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 3 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
In der charmanten Gegend von Kalasparra, Murcia, gibt es eine exklusive Anlage von 8 unabhän…
$417,259
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
In der charmanten Gegend von Calasparra, bietet diese exklusive Gemeinschaft 15 Häuser, die …
$408,977
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Villa in Moratalla, Spanien
Villa
Moratalla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
NEUE VILLA IN MORATAL, MURCIADas neue Gebäude befindet sich in Campo de San Juan, Moratalla,…
$339,174
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Haus 4 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 4 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 1
Einführung der Villa in der neuen Wohnanlage einzelner Luxusvillen in der Stadt Calasparra. …
$362,933
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Haus 3 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 3 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Etagenzahl 1
Einführung der Villa in der neuen Wohnanlage einzelner Luxusvillen in der Stadt Calasparra. …
$369,759
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Moderne Villen in Calasparra mit privatem Pool!!Ein neues Immobilienprojekt bestehend aus 21…
$406,676
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Villa in Moratalla, Spanien
Villa
Moratalla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Das Hotel liegt in der charmanten Gegend von Campo de San Juan, Moratalla. Dieser Luxuskompl…
$336,685
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
In der charmanten Gegend von Kalasparra gelegen, bietet diese exklusive Gemeinschaft 15 Unte…
$359,035
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Haus 3 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 3 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Etagenzahl 1
Einführung der Villa in der neuen Wohnanlage einzelner Luxusvillen in der Stadt Calasparra. …
$351,556
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Villa 5 zimmer in Calasparra, Spanien
Villa 5 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Moderne einstöckige Villa mit großem privatem Garten und Schwimmbad, gelegen auf einem großz…
$468,109
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Gelegen in de charmante omgeving van Calasparra, biedt deze exclusieve gemeenschap 15 woning…
$408,977
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Gelegen in de charmante omgeving van Calasparra, biedt dit residentiële complex zes onafhank…
$502,020
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
In der charmanten Umgebung von Calasparra gelegen, bietet dieser Wohnkomplex sechs unabhängi…
$494,880
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Haus 2 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 2 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Entdecken Sie die Ruhe und die Schönheit des Innenraums von Murcia mit diesen beeindruckende…
$364,090
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Haus 2 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 2 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Entdecken Sie die Ruhe und Schönheit des Innenraums von Murcia mit diesen herrlichen einstöc…
$352,532
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Haus 3 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 3 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Entdecken Sie die Ruhe und Schönheit der inneren Murcia mit diesen spektakulären unabhängige…
$387,207
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Haus 3 zimmer in Calasparra, Spanien
Haus 3 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Entdecken Sie die Ruhe und Schönheit des Innenraums von Murcia mit diesen beeindruckenden fr…
$391,831
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Villa in Calasparra, Spanien
Villa
Calasparra, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
In der charmanten Gegend von Calasparra, bietet diese exklusive Gemeinschaft 15 Häuser, die …
$358,632
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Villa 4 zimmer in Caravaca de la Cruz, Spanien
Villa 4 zimmer
Caravaca de la Cruz, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Eine riesige, atemberaubende Villa mit Terrasse, privatem Pool und Garten, umgeben von Natur…
$507,319
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