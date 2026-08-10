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Villen mit Pool in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
45
22 immobilienobjekte total found
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,87M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Etagenzahl 2
High-End-Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick, Swimmingpool, Fitnessraum und Whirlpool i…
$2,27M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 408 m²
Entdecken Sie Villa Nerea, eine moderne unabhängige Villa in Marbesa, einer der begehrtesten…
$3,59M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 613 m²
Villa Cefeo ist eine moderne, architektonisch gestaltete Villa in einer der begehrtesten Geg…
$5,17M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 854 m²
Wake up to frontline Golfblick in La Cerquilla, Nueva Andalucía, wo mediterranes Licht, Priv…
$10,29M
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Villa 8 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 8 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 595 m²
Etagenzahl 2
Exklusive moderne High-End-Villa mit herrlichem Panoramablick auf das Meer, Infinity-Pool, F…
$3,28M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Wachen Sie auf ununterbrochene Golf-Ansichten, die Silhouette von La Concha Berg und die Ruh…
$6,97M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 586 m²
Etagenzahl 1
Exklusive High-End-Villa mit Terrassen, herrlichem Meerblick, privatem Pool und Aufzug in ei…
$1,98M
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Villa 7 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 7 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 925 m²
Etagenzahl 1
Exklusive, moderne Luxusvilla mit großem Infinity-Pool und Meerblick in privilegierter Lage …
$3,61M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 455 m²
Wachen Sie auf mit ununterbrochenem Golfblick, absoluter Privatsphäre und einer der begehrte…
$6,85M
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Villa 9 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 9 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 837 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige, geräumige Elite-Villa mit XXL-Infinity-Pool und fantastischem Meerblick in eine…
$4,13M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Etagenzahl 2
High-End-Luxusvilla mit privatem Pool, Meerblick, Fitnessraum und Unterhaltungsbereich in Ma…
$6,68M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 683 m²
Etagenzahl 2
Große Deluxe-Villa in Marbella mit Swimmingpool, Aufzug und Dachterrasse mit herrlichem Pano…
$2,09M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 696 m²
Casa Cazorla ist eine luxuriöse, modern gestaltete Villa, die mit der charakteristischen Qua…
$6,82M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Einige Entscheidungen werden nicht nur mit Logik getroffen, sondern mit einer klaren Vision …
$5,64M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 539 m²
Steigen Sie in ein langsameres Leben nur wenige Minuten vom Zentrum von Marbella, wo zeitgen…
$5,80M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 616 m²
Erwachen Sie den Panoramablick auf das Meer, das natürliche Licht und die vollständige Priva…
$7,55M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 1
A magnificent 4-bedroom villa located in an exclusive beachfront location in Marbella East. …
Preis auf Anfrage
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 693 m²
Etagenzahl 3
Nueva residencia de lujo en el corazón de la Milla de Oro, Marbella, España. El complejo res…
$7,61M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Etagenzahl 3
First line of the sea, Golden Mile, Marbella. New fully finished project, right on the Golde…
$3,36M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Etagenzahl 2
Un desarrollo contemporáneo de 9 villas de lujo ubicado en la Nueva Milla de Oro entre Marbe…
$2,46M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Rented for long term Magnificent villa of 603 m², located on a plot of 1,100 m² with a moder…
$3,95M
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Immobilienangaben in Marbella, Spanien

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