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Stadthäuser mit Swimmingpool in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
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Reihenhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Großzügiges Luxus-Stadthaus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubendem B…
$715,044
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Immobilienangaben in Marbella, Spanien

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