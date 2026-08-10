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Hotels in Marbella, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol in Marbella, Spanien
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Spanien
Zimmer 24
Fläche 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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