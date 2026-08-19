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Penthousewohnung mit Garten kaufen in la Plana Alta, Spanien

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Penthouse 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 373 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses High-End-Penthouse in Strandnähe mit unglaublichem Blick auf das Meer und einer g…
$1,33M
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Immobilienangaben in la Plana Alta, Spanien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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