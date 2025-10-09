Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Chalet
  6. Terrasse

Chalets mit Terrasse in la Marina Baixa, Spanien

3 immobilienobjekte total found
Chalet 3 Schlafzimmer in Polop, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Villa in einer ruhigen und vertrauten Urbanisation, in der es einen Park gibt, in dem Sie Ze…
$247,432
Eine Anfrage stellen
Chalet 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
$436,843
Eine Anfrage stellen
Chalet 3 Schlafzimmer in Polop, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 94 m²
$262,561
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

