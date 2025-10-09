Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Chalet
  6. Garten

Chalet mit Garten kaufen in la Marina Baixa, Spanien

4 immobilienobjekte total found
Chalet in Finestrat, Spanien
Chalet
Finestrat, Spanien
Fläche 212 m²
$583,870
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Chalet in Finestrat, Spanien
Chalet
Finestrat, Spanien
Fläche 349 m²
$799,597
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Chalet 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
$436,843
Monte OnlineMonte Online
Chalet in Finestrat, Spanien
Chalet
Finestrat, Spanien
Fläche 309 m²
$832,425
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
