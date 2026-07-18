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Apartments mit Pool in lHorta Nord, Spanien

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Godella
16
Paterna
9
Alboraia Alboraya
8
4 immobilienobjekte total found
Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 136 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$518,540
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 107 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$438,413
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 93 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$409,796
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 146 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$558,604
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Eigenschaftstypen in lHorta Nord

2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in lHorta Nord, Spanien

mit Garage
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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