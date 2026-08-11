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Niederlassungserlaubnis in Spanien

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Erhaltsfrist: von 1 monate
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Über das Einwanderungsprogramm

Die spanische Aufenthaltserlaubnis für digitale Nomaden richtet sich an Nicht-EU-Bürger, die aus der Ferne für ein ausländisches Unternehmen arbeiten oder professionelle Dienstleistungen für ausländische Kunden erbringen.

Bei der Beantragung eines legalen Aufenthalts in Spanien kann die Genehmigung sofort für bis zu 3 Jahre ausgestellt werden. Immobilienkauf und Investitionen sind nicht erforderlich.

Das Programm kann einen Ehepartner oder Partner, Kinder und finanziell abhängige Eltern umfassen. Erwachsene Familienmitglieder dürfen ohne zusätzliche Erlaubnis in Spanien arbeiten.

Die Aufenthaltserlaubnis ermöglicht es Ihnen, in Spanien zu leben, im Schengen-Raum zu reisen, die europäische Infrastruktur zu nutzen und unter bestimmten Bedingungen anschließend einen langfristigen Aufenthalt zu beantragen.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 1 monate
Kosten
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von
$4,909
Dauer
Dauer
36 monate
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Niederlassungserlaubnis in Spanien
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