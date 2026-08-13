Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Ibiza
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Ibiza, Spanien

;
häuser
5
5 immobilienobjekte total found
Villa in Ibiza, Spanien
Villa
Ibiza, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Exklusiv renovierte Villa in Can Furnet mit südlicher Ausrichtung und herrlichem Blick auf d…
$3,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Ibiza, Spanien
Villa
Ibiza, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 526 m²
Dies ist eine einzigartige Sammlung von 7 Luxusvillen in einer der angesehensten und maleris…
$5,42M
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Santa Eularia des Riu, Spanien
Villa 9 zimmer
Santa Eularia des Riu, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 768 m²
Schlüsseltaugliche, hochwertige moderne Villa mit Infinity-Pool, großen Terrassen und beeind…
$5,28M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 9 zimmer in Santa Eularia des Riu, Spanien
Villa 9 zimmer
Santa Eularia des Riu, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 525 m²
Schlüsseltaugliche, hochwertige moderne Villa mit Infinity-Pool, großen Terrassen und beeind…
$5,73M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in Ibiza-Stadt, Spanien
Villa 5 zimmer
Ibiza-Stadt, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Moderne Residenz mit Panoramablick auf das Meer, Formentera und das historische Zentrum von …
$3,04M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ibiza, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen