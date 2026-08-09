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Wohnimmobilien in Granadilla de Abona, Spanien

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wohnungen
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15 immobilienobjekte total found
Penthouse in Granadilla de Abona, Spanien
Penthouse
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Tuin, Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$397,832
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Castro, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Castro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Wohnung zum Verkauf in San Isidro. 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Wohnzimmer, amerikanische K…
$127,125
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Granadilla de Abona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Wohnung zum Verkauf, die in der Residenz Vista Roja mit Blick auf Montaña Roja befindet. 100…
$205,266
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Granadilla de Abona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$684,137
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Villa in Granadilla de Abona, Spanien
Villa
Granadilla de Abona, Spanien
Rustikales Land mit landwirtschaftlicher Infrastruktur in Granadilla de Abona Ausgezeichnete…
$377,517
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Granadilla de Abona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$374,345
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Wohnung 2 Schlafzimmer in El Cabezo, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
El Cabezo, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Tuin, Terras, garage, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$397,832
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Granadilla de Abona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Auf Verkauf 2 Wohnungen, die in einem neuen Gebäude im Bereich Los Abrigos befinden. Die Woh…
$123,626
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Granadilla de Abona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Wohnung zum Verkauf, die in der Anlage "Las Terrazas" im Bereich von Los Gigantes liegt. Das…
$256,583
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Wohnung 3 zimmer in Castro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Wohnung in San Isidro. Die Wohnung befindet sich in einem sehr ruhigen und angenehmen Ort. I…
$136,992
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Reihenhaus in Granadilla de Abona, Spanien
Reihenhaus
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 800 m²
Wir haben exklusiven Zugang zu diesem charmanten und magischen Landhaus aus den 1860er Jahre…
$574,905
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Granadilla de Abona, Spanien
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 500 m²
Wir haben eine rustikale Finca in einer großartigen Lage zum Verkauf, fünf Minuten vom Südfl…
$494,918
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Penthouse 3 zimmer in Granadilla de Abona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Granadilla de Abona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Schönes Penthouse in der Wohnanlage Las Terrazas mit einer atemberaubenden Dachterrasse mit …
$391,249
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Haus 10 zimmer in Castro, Spanien
Haus 10 zimmer
Castro, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Eckhaus zum Verkauf, sehr geräumig. Das Haus befindet sich in der Gegend von San Isidro, Gem…
$712,358
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Wohnung in Granadilla de Abona, Spanien
Wohnung
Granadilla de Abona, Spanien
Fläche 1 676 m²
Für Bauherren und Investoren stehen zwei Grundstücke mit 600 m2 und 1.076,10 m2, insgesamt 1…
$788,966
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