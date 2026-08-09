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Wohnungen in Granada, Spanien

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Monachil, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Monachil, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Diese exklusive neue Anlage in der Sierra Nevada bietet 20 Studios und Apartments, die tradi…
$407,260
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Velilla Taramay, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Velilla Taramay, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Die letzte Phase eines privilegierten Projekts befindet sich in einem der besten Gegenden de…
$489,300
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Velilla Taramay, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Velilla Taramay, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Die letzte Phase eines privilegierten Projekts befindet sich in einem der besten Gegenden de…
$385,615
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Monachil, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Monachil, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Diese exklusive neue Anlage in der Sierra Nevada bietet 20 Studios und Apartments, die tradi…
$458,227
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Velilla Taramay, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Velilla Taramay, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Die letzte Phase eines privilegierten Projekts befindet sich in einem der besten Gegenden de…
$368,140
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Monachil, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Monachil, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 69 m²
Diese exklusive neue Anlage in der Sierra Nevada bietet 20 Studios und Apartments, die tradi…
$460,460
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Wohnung 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 4
Kostengünstige Meerblick- Wohnungen 250 m vom Strand in Almuñecar Dieses neue Projekt befind…
$411,160
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Wohnung 4 zimmer in Monachil, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Monachil, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 4/5
Luxuriöses Apartment in der Sierra Nevada mit Gemeinschaftssauna und atemberaubendem Panoram…
$459,678
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Velez de Benaudalla, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Velez de Benaudalla, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 382 m²
Antike Mühle zum Verkauf für ein Landhotel in Veléz de Benaudalla (Costa Tropical). Mühle zu…
$348,787
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Wohnung 3 zimmer in Almunecar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Kostengünstige Meerblick- Wohnungen 250 m vom Strand in Almuñecar Dieses neue Projekt befind…
$401,868
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Wohnung 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD TOWNHOUS IN ALMUNECAR 22 New Build Stadthäuser in Almuñecar, Top-Qualität endet …
$307,610
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Wohnung 4 zimmer in Monachil, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Monachil, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEVADA NEVADA - NEVADA New Build Wohnanlage besteht aus 20 schlüsselfertigen Studios und Ap…
$464,317
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Wohnung 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
NEUE BUILD TOWNHOUS IN ALMUNECAR 22 New Build Stadthäuser in Almuñecar, Top-Qualität endet …
$342,434
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Wohnung 3 zimmer in Monachil, Spanien
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Monachil, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
NEVADA NEVADA - NEVADA New Build Wohnanlage besteht aus 20 schlüsselfertigen Studios und Ap…
$313,414
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Eigenschaftstypen in Granada

2 Zimmer
3 Zimmer

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