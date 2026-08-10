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Wohnungen in Girones, Spanien

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Girona
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5 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Girona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Girona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Parks am Plaça Ciutat de Figueres in Girona Die Wohnungen befinden…
$565,635
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Wohnung 3 zimmer in Girona, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Girona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Parks am Plaça Ciutat de Figueres in Girona Die Wohnungen befinden…
$348,441
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Wohnung 3 zimmer in Girona, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Girona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Parks am Plaça Ciutat de Figueres in Girona Die Wohnungen befinden…
$479,687
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Girona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Girona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Dieses Apartment in der Innenstadt zeichnet sich durch seinen modernen Stil und eine hervorr…
$454,631
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Wohnung 4 zimmer in Girona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Girona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in der Nähe des Parks am Plaça Ciutat de Figueres in Girona Die Wohnungen befinden…
$440,197
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Eigenschaftstypen in Girones

3 Zimmer

Immobilienangaben in Girones, Spanien

Günstige
Luxuriös
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