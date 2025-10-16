Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Chalets mit Garage in Girona, Spanien

Lloret de Mar
7
8 immobilienobjekte total found
Chalet 5 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 5 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 449 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK IN TOSSA DE MAR  Fantastisches modernes Haus mit wund…
$2,73M
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 6 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES HOCHSTEHENDES HAUS UND PANORAMA-MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Willkommen in Ihr…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 6 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES HAUS IN DER NÄHE DES MEERES IN CANYELLES, LLORET DE MAR  Es ist ein großes Gr…
$854,377
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS MIT UNGLAUBLICHEN MEERBLICKEN IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Es ist ei…
$815,218
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Chalet 4 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK IN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  Willkommen in einem beeind…
$801,413
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK UND KÜRZLICH IN LLORET DE MAR GEBAUT  Dieses spektaku…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Chalet 6 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 6 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 402 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES LUXUSHAUS MIT UNGLAUBLICHEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Entdecken Sie diese…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 7 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 464 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT SCHÖNEM MEERBLICK IN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  Es ist ein schönes H…
$904,131
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Girona, Spanien

