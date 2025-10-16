Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Girona
  4. Wohnimmobilien
  5. Chalet
  6. Bergblick

Chalets mit Bergblick kaufen in Girona, Spanien

Lloret de Mar
7
2 immobilienobjekte total found
Chalet 6 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 6 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES HAUS IN DER NÄHE DES MEERES IN CANYELLES, LLORET DE MAR  Es ist ein großes Gr…
$854,377
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK UND KÜRZLICH IN LLORET DE MAR GEBAUT  Dieses spektaku…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
