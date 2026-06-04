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Häuser mit Terrasse in Garraf, Spanien

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Sitges
10
1 immobilienobjekt total found
Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
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Eigenschaftstypen in Garraf

villen

Immobilienangaben in Garraf, Spanien

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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