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Häuser in Garraf, Spanien

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Sitges
12
12 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Sitges, Spanien
Reihenhaus
Sitges, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Stadthaus mit Meerblick in der Urbanisation der Mongavin Stadt Sitges an der Costa Garraf. D…
$871,433
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Reihenhaus in Sitges, Spanien
Reihenhaus
Sitges, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Stadthaus in der Urbanisation von Libanetina Stadt Sitges an der Costa Garraf. Die Gesamtflä…
$958,577
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Haus 5 zimmer in Sitges, Spanien
Haus 5 zimmer
Sitges, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Etagenzahl 3
Reihenhaus mit Meerblick und Garten in Montgavina, Sitges, zu verkaufen Montgavina ist eine …
$1,03M
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa in Vilanova i la Geltru, Spanien
Villa
Vilanova i la Geltru, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 496 m²
Einfamilienhaus in Villanueva y la Geltru an der Costa Garraf. Die Gesamtfläche beträgt 496 …
$1,13M
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 308 m²
Haus mit Blick auf das Meer in der Urbanisation Quint Mar Stadt Sitges an der Costa Garraf. …
$1,50M
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 308 m²
Haus mit Blick auf das Meer in der Urbanisation Quint Mar Stadt Sitges an der Costa Garraf. …
$987,624
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TekceTekce
Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Haus mit Blick auf das Meer in der Urbanisation von Montgavin Stadt Sitges an der Costa Garr…
$952,767
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 267 m²
Haus mit Blick auf das Meer in der Urbanisation von Mongavin Stadt Sitges an der Costa Garra…
$987,624
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 910 m²
Einzigartige Villa mit Panoramablick auf das Meer und SitgesDiese elegante Villa von 910 m2 …
$8,63M
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Villa in Sant Pere de Ribes, Spanien
Villa
Sant Pere de Ribes, Spanien
Fläche 221 m²
Neues Jugendstilhaus in Sant Pere de Ribes an der Costa Garraf. Die Gesamtfläche von 221 Qua…
$894,672
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 328 m²
Schlüsselinformationen:Ein seltenes Angebot, nur für Premiumkunden. Nicht-öffentlicher Verka…
$3,47M
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
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Eigenschaftstypen in Garraf

villen

Immobilienangaben in Garraf, Spanien

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