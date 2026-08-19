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Villen mit Pool in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

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Aspe
36
11 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Aspe, Spanien
Villa 7 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Atemberaubende Villa mit privatem Pool, großer Terrasse und Garten in einer privilegierten G…
$426,834
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Villa 7 zimmer in Aspe, Spanien
Villa 7 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Attraktive Villa mit privatem Pool, großer Terrasse und Garten in privilegierter Lage Wir…
$413,192
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Villa 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Villa 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Atemberaubende Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool in der Nähe eines Golfpla…
$380,588
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 4 zimmer in Aspe, Spanien
Villa 4 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Fantastische Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool inmitten der Natur Liefe…
$281,114
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Villa 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Villa 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Elegante Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool auf einem riesigen Grundstück …
$416,570
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Villa 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Villa 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Luxuriöse Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool auf einem riesigen Grundstück …
$378,643
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Villa 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Atemberaubende Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool in der Nähe eines Golfpla…
$349,449
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Villa 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Villa 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Moderne Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool inmitten der Natur Lieferterm…
$359,137
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Villa 4 zimmer in el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Villa 4 zimmer
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Attraktive Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool inmitten der Natur Liefert…
$283,563
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Villa 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Villa 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Hervorragende Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool in der Nähe eines Golfplat…
$343,683
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Villa 4 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Villa 4 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Atemberaubende Villa mit großer Terrasse, Garten und privatem Pool in der Nähe eines Golfpla…
$367,169
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Immobilienangaben in el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Golfplatz in der Nähe
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