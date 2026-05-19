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Gewerbeimmobilien in el Masnou, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 676 m² in el Masnou, Spanien
Gewerbefläche 676 m²
el Masnou, Spanien
Zimmer 20
Schlafräume 20
Fläche 676 m²
Etagenzahl 3
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Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain in el Masnou, Spanien
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el Masnou, Spanien
Zimmer 65
Fläche 6 500 m²
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