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Penthousewohnung mit Garten kaufen in el Baix Vinalopo, Spanien

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Santa Pola
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Penthouse 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 5
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick …
$596,650
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/3
Elegantes Penthouse mit privater Terrasse und Parkplatz, die Lage bietet eine ideale Kombina…
$335,646
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 5/5
Traumhaftes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubendem Meerbli…
$488,302
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Immobilienangaben in el Baix Vinalopo, Spanien

mit Garage
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