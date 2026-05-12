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Penthäuser mit Garage in el Baix Vinalopo, Spanien

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Santa Pola
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Elx Elche
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6 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
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$376,524
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
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$488,305
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
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$447,122
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AdriastarAdriastar
Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Entdecken Sie einen exklusiven neuen Wohnkomplex in Santa Pola, geschaffen für diejenigen, d…
$488,305
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Entdecken Sie dieses exklusive neue Gebäude in Santa Pol, entworfen für diejenigen, die Qual…
$435,356
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Entdecken Sie ein exklusives neues Wohnprojekt in Santa Pol, geschaffen für diejenigen, die …
$447,122
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GrekodomGrekodom

Immobilienangaben in el Baix Vinalopo, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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