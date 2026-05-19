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Gewerbeimmobilien in Cordoba, Spanien

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Gewerbefläche in Cordoba, Spanien
Gewerbefläche
Cordoba, Spanien
Olivenölproduktion. Cordoba, SpanienKosten: 10,000.000 € + 3,5% ProvisionRentabilität von 15…
$12,03M
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Olive Oil Production Plant - €10 Million. Annual profitability exceeding 15%! in Cordoba, Spanien
Olive Oil Production Plant - €10 Million. Annual profitability exceeding 15%!
Cordoba, Spanien
Olivenöl Produktionsanlage zum Verkauf — 10 Mio. €Jährliche Profitabilität über 15%!• Lage: …
$11,73M
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