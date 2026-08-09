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Häuser in Comarca de Valencia, Spanien

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Valencia
5
5 immobilienobjekte total found
Villa in Valencia, Spanien
Villa
Valencia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
Diese atemberaubende Designer-Mansion, gebaut im Jahr 2008, befindet sich in einer ruhigen F…
$1,90M
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Bungalow in Benimamet, Spanien
Bungalow
Benimamet, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 131 m²
Der Bungalow im Erdgeschoss ist komplett renoviert mit hochwertigen Oberflächen, besteht aus…
$257,021
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Doppelhaus in Valencia, Spanien
Doppelhaus
Valencia, Spanien
Fläche 207 m²
Vivenia, eine Förderung neuer Arbeiten für diejenigen, die das städtische Leben genießen möc…
$845,045
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
House for sale in a cozy and quiet area of Cobeta Fuma, El Campello. Main area: 190 m² …
$756,265
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Doppelhaus 5 zimmer in Valencia, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Valencia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Das ALEGRIA REAL ESTATE bietet diese außergewöhnliche und moderne Maisonette im historischen…
$986,674
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Immobilienangaben in Comarca de Valencia, Spanien

mit Garage
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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