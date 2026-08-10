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Chalets am Meer in Katalonien, Spanien

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Girona
10
Lloret de Mar
7
8 immobilienobjekte total found
Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS MIT UNGLAUBLICHEN MEERBLICKEN IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Es ist ei…
$815,218
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Chalet 5 zimmer in Santa Susanna, Spanien
Chalet 5 zimmer
Santa Susanna, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
Etagenzahl 2
SPEKTAKULÄR RENOVIERTES HAUS MIT MEERBLICK IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: IHRE OASE DER RUHE N…
$668,736
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Chalet 4 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Chalet 4 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK IN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  Willkommen in einem beeind…
$801,413
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Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK UND KÜRZLICH IN LLORET DE MAR GEBAUT  Dieses spektaku…
$1,36M
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Chalet 6 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 6 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES HOCHSTEHENDES HAUS UND PANORAMA-MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Willkommen in Ihr…
$1,34M
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Chalet 5 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 5 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 449 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK IN TOSSA DE MAR  Fantastisches modernes Haus mit wund…
$2,73M
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Chalet 6 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 6 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 402 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES LUXUSHAUS MIT UNGLAUBLICHEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Entdecken Sie diese…
$1,68M
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Chalet 7 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 7 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 464 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT SCHÖNEM MEERBLICK IN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  Es ist ein schönes H…
$904,131
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Immobilienangaben in Katalonien, Spanien

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