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Gewerbeimmobilien in Castello de la Plana, Spanien

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Gewerbefläche 2 005 m² in Castello de la Plana, Spanien
Gewerbefläche 2 005 m²
Castello de la Plana, Spanien
Fläche 2 005 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Castellón de la Plana, mit einer außergewöhnlichen Lage und…
$2,50M
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Hotel 1 200 m² in Castello de la Plana, Spanien
Hotel 1 200 m²
Castello de la Plana, Spanien
Fläche 1 200 m²
Hotel in province Valencia close to the port and the sea. 12 apartments located in one alone…
$849,859
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