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Penthäuser am Meer in Castello Castellon, Spanien

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la Plana Alta
3
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1 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 373 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses High-End-Penthouse in Strandnähe mit unglaublichem Blick auf das Meer und einer g…
$1,33M
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Immobilienangaben in Castello Castellon, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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